В избирком Саратовской области приняли доверенное лицо Максима Сурайкина 

По данным открытых источников, Иван Гришанцов — сын руководителя обкома партии «Коммунисты России» Александра Гришанцова, также назначенного Максимом Сурайкиным доверенным лицом. В настоящее время новый член избиркома Саратовской области работает юрисконсультом в ПАО «Саратовэнерго». В прошлом баллотировался депутаты Саратовской областной думы, Курского городского собрания, Саратовской гордумы, однако нигде не был избран. На выборах 2016 года в думу Астраханской области и собрание депутатов Республики Дагестан получил отказ в регистрации.
фото Евгений Поторочин