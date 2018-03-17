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В избирком Саратовской области приняли доверенное лицо Максима Сурайкина
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В избирком Саратовской области приняли доверенное лицо Максима Сурайкина 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным открытых источников, Иван Гришанцов — сын руководителя обкома партии «Коммунисты России» Александра Гришанцова, также назначенного Максимом Сурайкиным доверенным лицом. В настоящее время новый член избиркома Саратовской области работает юрисконсультом в ПАО «Саратовэнерго». В прошлом баллотировался депутаты Саратовской областной думы, Курского городского собрания, Саратовской гордумы, однако нигде не был избран. На выборах 2016 года в думу Астраханской области и собрание депутатов Республики Дагестан получил отказ в регистрации.
фото Евгений Поторочин
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