Три весёлых буквы — ЖКХ

Накануне Дня работников жилищно-коммунального хозяйства во Владимире прошло масштабное мероприятие. На котором представили все лучшие наработки и достижения региона в этой непростой сфере за год. А гордиться, действительно, есть чем.

На подходе к месту торжества — выставка техники, круглогодично убирающей 33 регион от снега, мусора, нечистот и т.д. Примечательно, что на некоторых машинах нанесена надпись «ЖКХменяется». Простым горожанам, скорей всего, неизвестны все изменения в лучшую сторону в этой сфере, а вот чиновники и работники ЖКХ — в курсе. Здесь же расположили и контейнеры для раздельного сбора мусора, как бы намекая, что город вновь готов попробовать внедрить «разделку». К слову, такой опыт у некоторых управ— и мусоровывозящих компаний уже имеется. Дело за малым — организовать самих жителей.

Какой День работников ЖКХ без первых лиц города и области? Большая группа чиновников во главе с первым лицом региона прошлись по этажам, где оценили новинки в ЖКХ. Здесь можно было увидеть как город и область меняются к лучшему. В основном показывали благоустроенные в 2017 году объекты — скверы, пруды, парки. А те, кто к этому был причастен рассказали и показали какие технологии они использовали: от лавочек и до искусственного покрытия. Также представили здесь новинки техники — квадрокоптер, с помощью которого можно оценить многие параметры, например, только что сданного многоквартирного дома. Удобно и застройщику придётся устранять неполадки, в случае их обнаружения с воздуха.

Мэрия Владимира презентовала «голосование за общественные пространства». Напомним, что сейчас за благоустройство бьются пять объектов областного центра. Одной из первых проголосовала Светлана Орлова . Со словами «Не буду изменять себе и поставлю галочку за Соловиьный пруд» первое лицо региона опустила бюллетень в урну. Итоги голосования подведут на следующей неделе.

Какой же праздник без торжественной речи? Губернатор области Светлана Орлова почти час рассказывала о главных достижениях 33 региона. Что касается самой сферы ЖКХ, то здесь область реализует масштабные программы. Открываются котельные, газифицируются сёла и деревни. Программа по расселению жителей из аварийного жилья, так вообще почти самая лучшая в стране.

«Строители заходят в область делать не только больницы, школы, а участвуют в капитальном ремонте домов. Стали работать намного лучше специалисты, мы это всё видим. За четыре года капитально отремонтировали 1993 дома. На это ушло более 3 миллиардов рублей. А уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в регионе достиг 98%. По бонусной программе в 2017 году отремонтировано 40 домов. В этом году запланирован ремонт ещё 31», — сообщила Светлана Орлова.

Главная задача на этот год модернизировать снабжающие организации и тот ресурс, который они поставляют. А цены на них не должны подниматься. То есть, получая квитанции, люди должны видеть что приобретают качественный ресурс по доступной цене. Торжественное мероприятие завершилось награждением самых лучших в сфере ЖКХ и победителей конкурса на лучшую организацию в жилищно-коммунальном хозяйстве.