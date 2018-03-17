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Больше 30 СМИ будут освещать выборы президента в Вологодской области
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Больше 30 СМИ будут освещать выборы президента в Вологодской области 

Вологда.рф 4 часа назад
Фото: Вологда.рф
Это и районные газеты, и областные телерадиоканалы, городские информационные агентства и сайты.
Будут рассказывать о ходе выборов и журналисты «Вологда.РФ». Рабочий день 18 марта для нашей службы информации начнется в 7 утра и продлится до последнего официального объявления явки избирателей.
За это время мы постараемся предоставить нашим читателям всю необходимую информацию от маршрутов автобусов до количества тех, кто уже пришел на выборы. В каких районах явка больше, а где вологжане просыпаются позже.
Следить за этой информацией можно на сайте «Вологда РФ», в инстаграме, в группе ВКонтакте.
Напомним, в Вологде 18 марта начнет работу 141 избирательный участок. Из них 127 — открытых. Добраться до них на автобусах и троллейбусах 18 марта вологжане смогут бесплатно, решение об этом приняли крупные транспортные предприятия, обслуживающие все городские маршруты Вологды. А те, кто подхватил простуду, смогут исполнить свой гражданский долг, не выходя из дома. Для этого необходимо позвонить в свою участковую избирательную комиссию до 14 часов 18 марта. Будут работать и 14 закрытых участков в медучреждениях и СИЗО.
Вологда.рф: последние новости
Около 3000 «новичков» будут голосовать за будущего президента РФ в Вологде Более 2000 полицейских будут обеспечивать охрану во время выборов президента РФ Избирательная активность молодежи выросла в Вологодской области
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