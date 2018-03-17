Больше 30 СМИ будут освещать выборы президента в Вологодской области

Это и районные газеты, и областные телерадиоканалы, городские информационные агентства и сайты.

Будут рассказывать о ходе выборов и журналисты «Вологда.РФ». Рабочий день 18 марта для нашей службы информации начнется в 7 утра и продлится до последнего официального объявления явки избирателей.

За это время мы постараемся предоставить нашим читателям всю необходимую информацию от маршрутов автобусов до количества тех, кто уже пришел на выборы. В каких районах явка больше, а где вологжане просыпаются позже.

Следить за этой информацией можно на сайте «Вологда РФ», в инстаграме, в группе ВКонтакте.