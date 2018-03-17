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Александр Цекало помолодел
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Александр Цекало помолодел 

WomanHit.ru 18 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Одним из ярких моментов на вручении кинопремии Ассоциации продюсеров стало появление Александра Цекало. Хотя он и старался проскочить незамеченным мимо корреспондентов, но ему это не удалось. Впрочем, некоторые не сразу узнали знаменитость, он сильно похудел, постройнел и помолодел за последнее время.
На вопросы, как ему удается в 56 лет так замечательно выглядеть, Александр скромно отмалчивался и улыбался. По слухам, это заслуга его красавицы жены Виктории, обладательницы шикарной фигуры. А может быть, результат большой работы, когда даже поесть некогда. Сериал «Троцкий», продюсером которой стал Александр Цекало, была названа в нескольких номинациях во время вручения премии.
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