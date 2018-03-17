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В Уфе предложили установить памятник Сталину
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В Уфе предложили установить памятник Сталину 

ufa1.ru 4 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе в ближайшее время может быть установлен памятник Иосифу Сталину. Группа активистов собрала две тысячи подписей за появление в башкирской столице бюста вождю пролетариата, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».
Сбор подписей начали год назад, инициативу поддержало местное отделение партии КПРФ.
— Две тысячи подписей за год — это немало, — сказал журналистам радиостанции организатор сбора Андрей Писецкий. — В других городах, где реализуют подобную инициативу, подписей собрано меньше. Основное даже не сбор подписей, а сбор денег на бюст Сталину. На полбюста денег собрано.
Ранее на своей странице в Facebook председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев написал, что в комиссию совета законодателей при Федеральном Собрании, которую он возглавляет, поступил законопроект от Законодательного собрания Санкт-Петербурга. По нему предлагается запретить установку памятников и бюстов Сталину. Кроме того, законодатели предлагают запретить использовать имя Сталина в географических названиях.
Толкачев не видит смысла в принятии такого закона, так как не видит вокруг «сколь-либо бросающейся в глаза сталинизации». В другой стороны, он уважает точку зрения законодателей и хотел бы обсудить необходимость подобного запрета.
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