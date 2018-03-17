В Уфе предложили установить памятник Сталину

Уфе в ближайшее время может быть установлен памятник Иосифу Сталину. Группа активистов собрала две тысячи подписей за появление в башкирской столице бюста вождю пролетариата, сообщает « Эхо Москвы в Уфе».

Сбор подписей начали год назад, инициативу поддержало местное отделение партии КПРФ

— Две тысячи подписей за год — это немало, — сказал журналистам радиостанции организатор сбора Андрей Писецкий. — В других городах, где реализуют подобную инициативу, подписей собрано меньше. Основное даже не сбор подписей, а сбор денег на бюст Сталину. На полбюста денег собрано.

Ранее на своей странице в Facebook председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев написал, что в комиссию совета законодателей при Федеральном Собрании, которую он возглавляет, поступил законопроект от Законодательного собрания Санкт-Петербурга . По нему предлагается запретить установку памятников и бюстов Сталину. Кроме того, законодатели предлагают запретить использовать имя Сталина в географических названиях.

Толкачев не видит смысла в принятии такого закона, так как не видит вокруг «сколь-либо бросающейся в глаза сталинизации». В другой стороны, он уважает точку зрения законодателей и хотел бы обсудить необходимость подобного запрета.