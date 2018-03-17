На юге Волгограда водителей ловит опасная «западня» посреди дороги

Испарившаяся крышка люка в Красноармейском районе Волгограда открыла новую опасную западню для автомобилистов.

— Пару дней назад люк рядом с поворотом на улицу Куйбышева стал уходить под землю, — рассказывает местная жительница Ирина Дуденко. — Еще вчера вечером крышка и крепления были на месте. Не исключено, что ночью тут поработали охотники за металлом. Сегодня на этом месте появилась опасная яма, в которую вечером могут угодить и пешеходы, и водители.

По словам горожан, пока опасный люк стоит без ограждений.

— Рядом с ямой появились свежие следы протекторов. Скорее всего, кто — то из автомобилистов не заметил такую страшную ловушку и угодил в нее колесом, — предположили местные жители.

В феврале волгоградские коммунальщики попросили горожан жаловаться на все открытые в городе люки. Компания «Концессии водоснабжения» пообещали быстро искать их хозяев и закрывать все «западни». Специально для приема заявок по открытым люкам в круглосуточном Контакт-центре создана отдельная линия 606-600 (добавочный 3).

— Основной телефон Контакт-центра 99-67-96 также работает на прием заявок.

— Заявки с фотографиями принимаются в социальных сетях и мессенджерах в группах «Закроем люки, Волгоград!»: Телеграм-чат, Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм.

— Заявки принимаются по электронной почте Написать письмо.