Ещё
На юге Волгограда водителей ловит опасная «западня» посреди дороги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юге Волгограда водителей ловит опасная «западня» посреди дороги 

v1.ru 4 часа назад
Фото: v1.ru
Испарившаяся крышка люка в Красноармейском районе Волгограда открыла новую опасную западню для автомобилистов.
— Пару дней назад люк рядом с поворотом на улицу Куйбышева стал уходить под землю, — рассказывает местная жительница Ирина Дуденко. — Еще вчера вечером крышка и крепления были на месте. Не исключено, что ночью тут поработали охотники за металлом. Сегодня на этом месте появилась опасная яма, в которую вечером могут угодить и пешеходы, и водители.
По словам горожан, пока опасный люк стоит без ограждений.
— Рядом с ямой появились свежие следы протекторов. Скорее всего, кто — то из автомобилистов не заметил такую страшную ловушку и угодил в нее колесом, — предположили местные жители.
В феврале волгоградские коммунальщики попросили горожан жаловаться на все открытые в городе люки. Компания «Концессии водоснабжения» пообещали быстро искать их хозяев и закрывать все «западни». Специально для приема заявок по открытым люкам в круглосуточном Контакт-центре создана отдельная линия 606-600 (добавочный 3).
— Основной телефон Контакт-центра 99-67-96 также работает на прием заявок.
— Заявки с фотографиями принимаются в социальных сетях и мессенджерах в группах «Закроем люки, Волгоград!»: Телеграм-чат, Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм.
— Заявки принимаются по электронной почте Написать письмо.
v1.ru: последние новости
В Волгограде торжественно открывают вытрезвитель к ЧМ-2018 В Волгограде двор многоквартирного дома ушел под воду из-за коммунальных раскопок В центре Волгограда с наступлением весны началась линька пешеходных «зебр»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ366
В Госдуме оценили заявление Порошенко65
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля737
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
День рождения скандальной порнозвезды20
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение