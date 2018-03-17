Шульгин: Highly likely, Скрипалей отравили газом производства США или Англии

Как напомнил Шульгин, еще в 1992 году президент Ельцин приказал остановить производство отравляющих веществ. Со временем, после вступления России в ОЗХО, все российские арсеналы подобного оружия были ликвидированы под международным контролем. Россия «не принимает все обвинения британцев в том, что мы что-то скрываем, какие-то программы проводим», — заявил Шульгин.

Более того, Москва будет настаивать на проведении независимой экспертизы результатов их расследования. Как сообщил Шульгин, предложение России о двусторонних консультациях британцы «высокопарно отвергли». По словам Шульгина, если британские власти не представят доказательства в подтверждение претензий, им придется отвечать за клевету.