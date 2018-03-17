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Сергей Горбань сидит, правда в Госдуме
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Сергей Горбань сидит, правда в Госдуме 

Деловое сообщество 4 часа назад
Загадочно пропавший в октябре 2015 года ростовский сити-менеджер Сергей Горбань нашелся в Москве. Чиновник бесследно растворился на просторах нашей страны сразу после истечения контракта на работу в администрации Ростова. Множество слухов и предположений вызвала его пропажа у жителей города. По некоторым версиям он сидел с СИЗО Лефортово, что он проворовался и отдыхает на островах, а некоторые даже рискнули предположить, что его убили.
Теперь же Сергей Горбань неожиданно обнаружился в добром здравии в коридорах Госдумы РФ. Заместитель главного редактора «РБК Ростов» Виктория Некрасова в социальных сетях заявила, что Горбань сейчас является помощником по думским вопросам председателя комитета по транспорту и строительству, депутата Госдумы РФ Евгения Москвичева. Об этом сразу написал ряд ростовских СМИ. Отдельно отмечается, что работает чиновник на общественных началах, и очень помогает в работе депутату.
Евгений Сергеевич Москвичев — депутат Государственной Думы VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия». В 2016 г. избран по региональному списку от Волгоградской области, хотя до этого момента представлял в нижней палате интересы Ростовской области. Скорее всего именно тогда началось тесное сотрудничество чиновника с Сергеем Горбанем. В ходе своей работы бывший сити-менеджер Ростова не раз отмечал значительную помощь региону от работы депутата. Сейчас, видимо, эта помощь стала адресной.
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