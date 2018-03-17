Названы самые востребованные у студентов города мира

На пятом месте оказался Глазго , затем — Ливерпуль Ноттингем , Шеффилд, Лос-Анджелес и Бирмингем. В 2017 году большинство городов-лидеров находились в Англии . Согласно Агентству статистики, которое занимается исследованием высших учебных заведений, в вузах Великобритании — порядка 19% иностранных студентов, а в очной аспирантуре таковых — 53%, сообщает PropertyWire.

В исследовании также оценили, как далеко пришлось ехать студентам до забронированного на время обучения жилья. Оказалось, что в 2017 году учащиеся проделали около 95 миллионов километров, чтобы добраться до конечного пункта назначения.

Но, по мнению главного исполнительного директора Student.com Люка Нолана, Великобритании рано «почивать на лаврах». Глобальная конкуренция за иностранных студентов растет из года в год. Потому стране придется сделать все возможное для интернационализации своих университетов и сохранить свою привлекательность в качестве места для изучения языка.

Кстати, недавно был составлен рейтинг самых привлекательных стран для студентов.