Ещё
Названы самые востребованные у студентов города мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые востребованные у студентов города мира 

Prian.ru 5 часов назад
Фото: Prian.ru
На пятом месте оказался Глазго, затем — Ливерпуль, Ноттингем, Шеффилд, Лос-Анджелес и Бирмингем. В 2017 году большинство городов-лидеров находились в Англии. Согласно Агентству статистики, которое занимается исследованием высших учебных заведений, в вузах Великобритании — порядка 19% иностранных студентов, а в очной аспирантуре таковых — 53%, сообщает PropertyWire.
В исследовании также оценили, как далеко пришлось ехать студентам до забронированного на время обучения жилья. Оказалось, что в 2017 году учащиеся проделали около 95 миллионов километров, чтобы добраться до конечного пункта назначения.
Но, по мнению главного исполнительного директора Student.com Люка Нолана, Великобритании рано «почивать на лаврах». Глобальная конкуренция за иностранных студентов растет из года в год. Потому стране придется сделать все возможное для интернационализации своих университетов и сохранить свою привлекательность в качестве места для изучения языка.
Если делать разбивку по странам, то в Австралии наиболее популярными студенческими городами стали Сидней, Мельбурн, Брисбен, Канберра и Аделаида. В США — Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия и Чикаго. В Канаде — Монреаль, Торонто, Ванкувер, Оттава и Лондон в провинции Онтарио.
Во Франции первое место занимает Париж, затем — Монпелье, Лион, Марсель и Нант. В Германии наиболее популярные города для студентов — Берлин, Франкфурт, Бонн, Мюнхен и Дармштадт. В Испании — Барселона, Мадрид, Валенсия, Мурсия, Жирона. В Италии — Милан, Рим, Болонья, Флоренция и Турин.
Кстати, недавно был составлен рейтинг самых привлекательных стран для студентов.
Prian.ru: последние новости
Названы лучшие города для пенсионеров Особняк Рокфеллера продан на 50% дороже запрашиваемой цены В ООН составили рейтинг самых счастливых стран мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ366
В Госдуме оценили заявление Порошенко65
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля737
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
День рождения скандальной порнозвезды20
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение