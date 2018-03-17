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Формирование общественного совета при псковском комитете по тарифам и энергетике вновь продлено
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Формирование общественного совета при псковском комитете по тарифам и энергетике вновь продлено 

Псковская губерния 5 часов назад
Общественная палата Псковской области сообщает о продлении срока процедуры формирования состава общественного совета при государственном комитете Псковской области по тарифам и энергетике до 11 апреля включительно. Как уточняют в пресс-службе комитета, это связано с тем, что было подано недостаточное количество заявок. Отметим, в период с 12 января по 10 февраля общественная палата уже пыталась сформировать при госкомитете Псковской области по тарифам и энергетике. Документы принимаются от кандидатов, выдвинутых в члены общественного совета общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями (за исключением региональных отделений политических партий), а также кандидатов-самовыдвиженцев, желающих войти в состав совета. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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