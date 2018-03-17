Агрессивный маркетинг или неудачный ремейк «Волка с Уолл-стрит»

Уважаемые читатели эта статья написана под личным впечатлением от встречи с сотрудником индивидуального предпринимателя Алексея Реднина. Владельца фирмы «РемБытСпец» в Сургуте Нижневартовске . Всё что написано в этой статье это личное мнение корреспондента ИА «Уральский меридиан» Надежды Адаманцевой. Приятного чтения.

Ориентация север

11 марта 2018 года в нашей квартире раздался звонок. Приятный женский голос будто бы прочёл мысли на расстоянии: мы как раз думали над ремонтом окон. Когда мама узнала, что в Ноябрьске появиться фирма, которая берётся за ремонт окон любой сложности, сразу же согласилась на консультацию мастера.

В тот же день буквально через 4 часа на пороге появился доброжелательный молодой человек и сразу с порога начал бодрую обработку в стиле американских проповедников. Гордо козыряя званием единственной в городе компании по ремонту окно, торговый представитель фирмы «РемБытСервис» осмотрел окна и предложил ремонт по скидке.

«У меня были сомнения в компетенции торгового представителя. Создавалось впечатление, что он зачитывает заученный текст. А когда мы осматривали окна, он начал зачем-то трясти створки и говорить: «Видите, у вас створки болтаются. Нужно полностью разбирать и менять фурнитуру. При этом всё повторял, что окна у нас хорошего качества. Молодой человек даже не поверил, что не намерзают у нас окна и не плачут. Стало понятно, что ремонт от этой фирмы нам не нужен. Но уровень обработки у них профессиональный. Если один на один общаться могут убедить и кредит взять», — поделилась своими впечатлениями от встречи не состоявшаяся клиентка фирмы в Ноябрьске.

Со слов торгового агента ремонт 2 –х пластиковых окон с 2 створками, множественными затворами и балконной дверью стоит 24 тыс. рублей. Со скидкой, которая действует всего 2 дня, может выйти на 12 тыс. рублей. Залог 50% от цены работы. Всё это время молодой человек соловьем разливался о технологии работы, хвалил свою компанию, под шумок выяснял подробности личной жизни, призывал написать телефонные номера друзей, чтобы заработать скидку.

В результате настоящий последователь Джорджа Бэлфорда (героя фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит прим. авт.) заключил с нами договор и получил в залог тысячу рублей. Как только торговый представитель ушёл тут же появилось то замечательное чувство, когда ты понимаешь: тебя только, что развели. Ты обманут. На следующий день мы расторгли договор с этой компанией.

Договор составлен с существенными перевесом в пользу компании „РемБытСпец“ оцените сами. Например, если рабочие повредят в квартире пол во время работы ответственности за это они не понесут.

Естественно оконные эксперты не хотели так просто расставаться с добытым заказом. Это следующий этап обработки тех, кто в отличает от мамонтов не вымрет. Тот же молодой человек естественно был намерен вернуть клиента. Но вот незадача. Вместо клиента, торговый представитель наткнулся на журналиста. Потому поработать с возражениями не получилось, зато выплыли новые интересные подробности про варягов от ремонта окон.

После телефонного разговора у меня сложилось впечатление, что перед расширением менеджеры компании анализ рынка Ямала не проводили и всё что знают сотрудники предприятия информация с тренингов, которые обязательно походят все сотрудники организации. Так, как в нашем случаи торговый представитель очень назойливо давил на то, что у вас в городе никто окна не ремонтирует. Однако на деле это, правда, только отчасти. В Ноябрьске есть фирмы и мастера, которые ремонтируют окна. Просто у них ограничен перечень работ. Так, как агент настаивал на том, что никто не делает. Могу предположить, что маркетинговых исследований рынка услуг Ямала фирма не проводила или сознательно вводит в заблуждение потенциальных клиентов.

Жёсткие переговоры и нарушение закона о добросовестной рекламе

В основе любого бизнеса большая мечта. Всё создаётся либо для удобства, либо для улучшения жизни. На официальном сайте компании „РемБытСервис“ в городе Сургуте эта идея в общих чертах звучит так: „Дать вторую жизнь любым окнам“. Это, безусловно, беспроигрышное торговое предложение. Если бы не одно огромное „НО“, которые перечеркивает всё — стратегия продвижения компании.

Назойливые „холодные звонки“ по базам сотовых операторов и телефонным справочникам, пестрящая технической терминологией речь и напористый метод обработки клиента. Речь торгового представителя во многом направлена на бессознательную часть человеческой психики. Краткосрочная память человека воспринимает информацию в течение 5 минут. Все остальное переходит в долгосрочную память, и информация воспринимается отстранёно. В таком состоянии человек не может критический мыслить и сопротивляться обработки. Особенно если у оппонента подвешен язык.

Назойливые звонки по базам сотовых операторов двигатель услуг „РемСпецБыта“

Перми есть похожая компания с тем же названием и профилем. Только юридический статус другой — акционерное общество. Клиенты этой компании отмечали, что метод работы у сотрудников компании в их городе один: поскорее впарить услугу, заключить договор пока человек не понял что к чему. Яркий пример, когда операторы убедили пенсионерку в необходимости ремонта окон. Торговый представитель попробовал обработать старушку, но в доме была её внучка и не пустила его в другие комнаты. Вместо того, чтобы препираться девушка позвонила отцу. Который, быстро решил все вопросы.

Жители Югры особенно отмечают работу операторов колл-центра. Назойливые звонки по базам сотовых операторов утомляют и вызывают скорей отвращение чем интерес. Это я еще не затронула свои личные впечатления. Меня просто поразило что специалист приезжая в регион не знаком со спецификой рынка, даёт ложную информацию о конкурентах, демонстрирует пренебрежение к индивидуальным мастерам, хотя работает на индивидуального предпринимателя. Я уже не говорю о том, что видимо в фирме проходит обучение по заветам героя фильма „Волк с Уолл-стрит“.

Кадры решают всё В кадровом вопросе „РемБытСервис“ похоже так же солидарны с героем культовой черной комедии „Волк с Уолл-стрит“. По информации портала „Head Hunter“ специальное образование и опыт работы требуют только от мастеров. Ведь им нужно работать руками, а не языком. Для того, чтобы устроиться оператором колл-центра или торговым представителем опыт работы и образование ну нужно. Всему научат. Хорошая подработка для студентов и солидная зарплата по данным портала о работе h. h.ru.

Джордан Бэлфорд не брал на работу выпускников ВУЗов и брокеров с опытом потому, что у них свой опыт и мнение. Ему не нужны были правильные продажи, его главная цель впаривать клиентам не нужные услуги. Почему в „РемБытТехнике“ столь неприхотливы к кадрам не знаю.

Каждому новому сотруднику полагается наставник

Может потому, что у компании добротный учебный центр, который учит по круче университетов и жизненного опыта. На тренингах новоприбывших учат техникам продаж, рассказывают о продукции и технических характеристиках окон. Таким образом торговые представители отправляются на сделку от заряженные знаниями и желанием действовать прямо как первый рублёвый миллионер интернет-бизнеса Александр Писарев

Сотрудники фирмы постоянно проходят тренинги по техникам продаж

Отдельно стоит отметить работу копирайтеров, которые пишут тексты. Сознанием психологии, нейролингвистического программирования, подборка слов настолько идеальна, что торговые представители очень бояться отойти от текста. Главное побольше технических вещей и истории из жизни почему-то все связанные с пенсионерами. Что как бы намекает на целевую аудиторию фирмы.

История успеха

»РемБытСервис» — это микропредприятие основанное индивидуальным предпринимателем Александром Рединым. Благодаря популярной проблеме с окнами офисы «РемБытСервиса» работают в Тюмени , Нижневартовске и Сургуте. Получается юридический «РемБытСервис» от дяди Васи, который просто оформил ИП, ничем не отличается. Но по охвату это предприятие может соперничать с акционерными обществами и вроде как гарантию предоставит. Но это как повезёт, две жительницы Сургута пострадали от рук мастеров этой компании в 2017 году. Как решилась ситуация женщины, к сожалению, не написали но стоит обратить подстраховаться и вовремя связываться с офисом компании во избежание казусов.

Интересно, как же будут обстоять дела на Ямале. Пока, что фирма не планирует открывать офис на Ямале и будет работать здесь по вахте. Оттого и бешеные на мой взгляд наценки за дорогу и работу. Время покажет как примет Ямал гастролёров, а пока от себя рекомендую не обращаться в компании, где оценку фронта работ проводят не мастер.

Если всё-таки пригласили представителя компании к себе, не советую общаться с представителями компании один на один и подписывать договор сразу. Если вам попадется слишком назойливый торговый представитель стоит вежливо просить его удалиться и перезвонить в офис. Возможно, они пришлют более деликатного человек.

Не лишним будет и провести предварительный маркетинговый анализ. Возможно вам их услуги и вовсе не понадобиться. Держать ухо в остро нужно всегда, чтобы не стать жертвой в криминальной хронике.

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