Ещё
20-летняя российская теннисистка обыграла Уильямс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

20-летняя российская теннисистка обыграла Уильямс и вышла в финал турнира WTA 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В полуфинале спортсменка обыграла американку Винус Уильямс со счетом 4:6, 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте два часа 48 минут.
Соперницей россиянки в решающем матче станет 20-летняя Наоми Осака из Японии. В 1/2 финала японка обыграла первую ракетку мира, румынку Симону Халеп. Финал пройдет 18 марта.
Касаткина и Уильямс в третий раз встречались на корте. Первый матч между теннисистками прошел на турнире в новозеландском Окленде в январе 2016-го, тогда победу одержала россиянка. В июне того же года они встретились в третьем круге Уимблдона, где победила американская спортсменка.
Турнир в Индиан-Уэллсе — самый престижный после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA. Призовой фонд составляет 8 миллионов долларов. 20-летняя Касаткина впервые в карьере вышла в финал соревнования.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ366
В Госдуме оценили заявление Порошенко65
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля737
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
День рождения скандальной порнозвезды20
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение