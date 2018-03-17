В Кольцово одну из улиц затопило холодной водой

Лужа холодной воды разлилась возле дома 12А на улице Испытателей в микрорайоне Кольцово. Как рассказала одна из жительниц дома Надежда, вода прорывается из-под асфальта. И жителям теперь ни проехать ни пройти.

— Обращение в управляющую компанию ничего не дало. Отправили к снабженцу. Снабженцы сообщили, что тракторов нет, отправили заявку военным, но когда сделают — не знают. Если ещё сильнее вода побежит сквозь асфальт, у нас просто улицу Испытателей отключат от водоснабжения, и останемся вообще без воды, — написала в группе «Инцидент» женщина.

Как рассказали Е1.RU в пресс-службе МУП «Водоканал», заявка о коммунальной аварии к ним поступала.

— Сети не на балансе Водоканала. Можем работать на них, только если есть письмо от собственника или от администрации района в случае, если сети бесхозяйные, — отметили в пресс-службе.

В Единой диспетчерской службе ЖКХ пояснили, что на место выехала ремонтная бригада.