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В Кольцово одну из улиц затопило холодной водой
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В Кольцово одну из улиц затопило холодной водой 

e1.ru 5 часов назад
Фото: e1.ru
Лужа холодной воды разлилась возле дома 12А на улице Испытателей в микрорайоне Кольцово. Как рассказала одна из жительниц дома Надежда, вода прорывается из-под асфальта. И жителям теперь ни проехать ни пройти.
— Обращение в управляющую компанию ничего не дало. Отправили к снабженцу. Снабженцы сообщили, что тракторов нет, отправили заявку военным, но когда сделают — не знают. Если ещё сильнее вода побежит сквозь асфальт, у нас просто улицу Испытателей отключат от водоснабжения, и останемся вообще без воды, — написала в группе «Инцидент» женщина.
Как рассказали Е1.RU в пресс-службе МУП «Водоканал», заявка о коммунальной аварии к ним поступала.
— Сети не на балансе Водоканала. Можем работать на них, только если есть письмо от собственника или от администрации района в случае, если сети бесхозяйные, — отметили в пресс-службе.
В Единой диспетчерской службе ЖКХ пояснили, что на место выехала ремонтная бригада.
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