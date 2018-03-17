В Госдуму направят предложение ввести моральный кодекс для депутатов 

В России может появиться моральный кодекс для депутатов, регламентирующий их публичное поведение. С соответствующей инициативой (текст есть в распоряжении RT) к председателю Госдумы Вячеславу Володину 19 марта намерен обратиться депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Предполагается, что в новый документ войдут, в частности, рекомендации парламентариям и их близким родственникам отказаться от дорогостоящих частных бизнес-перелётов, демонстрации роскоши в социальных сетях и необоснованного использования своего служебного положения.
Кроме того, документ призывает депутатов соблюдать этикет общения с коллегами другого пола и «не допускать проявлений сексуальных поползновений и склонения к разного рода близости, включая интимные отношения».
Также депутатам посоветуют проводить свободное время и отпуск на российских курортах, например, в Крыму, Сочи или на Кавказе.
Подробнее — в материале RT.