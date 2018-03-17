В Госдуму направят предложение ввести моральный кодекс для депутатов

Кроме того, документ призывает депутатов соблюдать этикет общения с коллегами другого пола и «не допускать проявлений сексуальных поползновений и склонения к разного рода близости, включая интимные отношения».

Также депутатам посоветуют проводить свободное время и отпуск на российских курортах, например, в Крыму Сочи или на Кавказе.

Подробнее — в материале RT.