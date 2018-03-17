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В России может появиться «моральный кодекс» для депутатов
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В России может появиться «моральный кодекс» для депутатов 

Свободная пресса 21 час назад
Фото: Главный региональный
В самое ближайшее время в России может быть принят «моральный кодекс» для депутатов.
Как передаёт RT со ссылкой на документ, который разработан депутатом законодательного собрания Ленинградской области Владимиром Петровым, депутатам всех уровней и их близким родственникам посоветуют отказаться от перелетов бизнес-классом, демонстрации в социальных сетях роскоши и «близости к власти» и от необоснованного использования служебного положения.
Кроме того, будут оговорены и правила общения с коллегами другого пола. В частности, парламентариям предписывается «не допускать проявлений сексуальных поползновений и склонения к разного рода близости, включая интимные отношения».
Также депутатам посоветуют проводить отпуск на российских курортах.
По словам автора инициативы, свод правил необходим, поскольку некорректное поведение депутатов может негативно влиять на репутацию всей государственной власти.
При этом он подчеркнул, что сами правила будут носить лишь рекомендательных характер.
В сою очередь Николай Иванов — заместитель председателя комиссии по вопросам депутатской этики нижней палаты российского парламента — заявил, что если «моральный кодекс» будет принят, то максимальное наказание за его неисполнение станет лишение депутата права выступать на пленарных заседаниях.
Он также подчеркнул, что такой кодекс имеет право на существование, однако предложение распространить его действие на членов семей парламентариев посчитал излишним.
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