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Остановке «кинотеатр „Дружба“ в Ижевске вернули прежнее название
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Остановке «кинотеатр „Дружба“ в Ижевске вернули прежнее название 

ИА «Сусанин» 19 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Остановка общественного транспорта «кинотеатр „Дружба“ будет называться по-прежнему. Власти Ижевска отказались от эксперимента с переименованием, сообщается на официальном сайте муниципалитета.
13 февраля 2018 года было подписано постановление администрации города о присвоении остановочному пункту „кинотеатр „Дружба“ (“магазин „Детский мир“) названия »Банк ВТБ».
Изменение работало в тестовом режиме, отмечает пресс-служба города. В итоге нововведение не прижилось, горожане просили вернуть остановке историческое название.
В связи с этим по поручению главы Ижевска Юрия Тюрина Управление благоустройства и транспорта администрации города подготовило документ, возвращающий остановке старое название «кинотеатр „Дружба“.
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