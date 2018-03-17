Остановке «кинотеатр „Дружба“ в Ижевске вернули прежнее название

Ижевск. Удмуртия . Остановка общественного транспорта «кинотеатр „Дружба“ будет называться по-прежнему. Власти Ижевска отказались от эксперимента с переименованием, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Изменение работало в тестовом режиме, отмечает пресс-служба города. В итоге нововведение не прижилось, горожане просили вернуть остановке историческое название.