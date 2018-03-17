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В Самаре сумки жителей и туристов во время ЧМ-2018 будут досматривать на спецприборах
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В Самаре сумки жителей и туристов во время ЧМ-2018 будут досматривать на спецприборах 

63.ru 5 часов назад
Фото: 63.ru
В Самаре ищут подрядчика, который установит интроскопы на площади Куйбышева. Речь идет о десяти специальных установках для досмотра сумок местных жителей и болельщиков. Об этом сообщают на сайте госзакупок.
Начальная цена торгов составляет 38,1 миллионов рублей. Источником финансирования станут средства областного бюджета.
— Подрядчику предстоит закупить, смонтировать, подключить десять установок для проверки сумок и грузов, а также обучить персонал работе с оборудованием. В каждый комплект должны входить рентгенотелевизионная установка, пульт управления, цветной ЖК монитор, роликовые столы, а также инструкция по эксплуатации, — сообщают в документации закупки.
Победителя аукциона определят 9 апреля. Он должен будет доставить установки для досмотра до 1 июня.
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