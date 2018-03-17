Речную навигацию в Уфе планируют открыть 28 апреля 

Речную навигацию и паромные переправы в Уфе планируют открыть 28 апреля, сообщает «Реальное время». Местные власти не исключают, что из-за тёплой погоды это может произойти раньше.
«К навигации 2018 года подготовлены 8 единиц самоходных и 5 единиц несамоходных судов, а также дноуглубительная техника на случай мелководья в засушливый период навигации», — отмечается в сообщении мэрии Уфы.
Ранее телеканал «360» передавал, что с начала года объём пассажиропотока на яхтах-ледоколах в Москве вырос почти на 30%.