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Речную навигацию в Уфе планируют открыть 28 апреля
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Речную навигацию в Уфе планируют открыть 28 апреля 

RT на русском 18 часов назад
Речную навигацию и паромные переправы в Уфе планируют открыть 28 апреля, сообщает «Реальное время». Местные власти не исключают, что из-за тёплой погоды это может произойти раньше.
«К навигации 2018 года подготовлены 8 единиц самоходных и 5 единиц несамоходных судов, а также дноуглубительная техника на случай мелководья в засушливый период навигации», — отмечается в сообщении мэрии Уфы.
Ранее телеканал «360» передавал, что с начала года объём пассажиропотока на яхтах-ледоколах в Москве вырос почти на 30%.
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