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Объем оказанных населению платных услуг увеличился в январе в Нижегородской области
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Объем оказанных населению платных услуг увеличился в январе в Нижегородской области 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
Объем оказанных населению платных услуг увеличился в январе 2018 года в Нижегородской области, сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.
Согласно информации, за указанный период объем платных услуг, оказанных населению области, составил 13,6 млрд рублей. Это почти на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в сопоставимых ценах).
Рост физических объемов платных услуг зафиксирован по 9 из 15 видов платных услуг, из них наибольший — по медуслугам (на 15,2%), услугам культуры (на 7,3%), образования (на 5,6%), юридическим (на 6,1%) и телекоммуникационным (на 2,5%).
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