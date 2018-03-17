Объем оказанных населению платных услуг увеличился в январе в Нижегородской области

Согласно информации, за указанный период объем платных услуг, оказанных населению области, составил 13,6 млрд рублей. Это почти на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в сопоставимых ценах).

Рост физических объемов платных услуг зафиксирован по 9 из 15 видов платных услуг, из них наибольший — по медуслугам (на 15,2%), услугам культуры (на 7,3%), образования (на 5,6%), юридическим (на 6,1%) и телекоммуникационным (на 2,5%).