В Новом Орлеане разворачивается скандал с секретной программой прогноза преступлений «Палантир»

На днях в американские СМИ просочилась инсайдерская информация из офиса мэра города Новый Орлеан . Некий сотрудник из пресс-службы, который уходит на пенсию, сообщил журналистам, что городские власти не станут продлевать контракт с проектом «Палантир». Изюминка в том, что о его существовании доселе никто толком не знал, хотя масса людей оказалась в суде на основании работы этой системы. Поскольку журналисты авторитетных изданий так и не смогли получить официальные комментарии от властей, вся информации строится на утечках и слухах. «Палантир» — это детище информационного гиганта «Palantir Technologies», который специализируется на обработке данных в Интернете. Система создана для анализа публикаций в соцсетях и мессенджерах с целью выявления потенциальных преступников и раскрытия их планов.

По данным журналистов, Палантир использовался полицией Нового Орлеана с 2012 года, без какого-либо официального разрешения. Во всяком случае, система никогда не фигурировала в документах судебных дел, а многие из опрошенных адвокатов знали лишь о мифе, но не встречали упоминания Палантира в ведомых ими делах. В свою очередь, представители правосудия также никогда официально не строили доказательную базу на основе данных от этой системы предсказаний.

А если отойти в сторонку от официальных заявлений, то выяснится, что при помощи Палантира за последние шесть лет за решетку угодили многие гангстеры города. Экс-шеф полиции Ронал Сепарс называет такие известные банды, как 3NG, 39ers, 110ers. После совершения преступления система прогноза определяла вероятный круг подозреваемых, которых «обрабатывали» уже привычными методами. Почему теперь, спустя шесть лет, проект решили свернуть — никто не знает.