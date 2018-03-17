Ещё
Фляжка подвела Владимира Преснякова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фляжка подвела Владимира Преснякова 

WomanHit.ru 20 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Гостем очередного выпуска шоу «ОК на связи!» стал Владимир Пресняков. В студии он появился в веселом расположении духа и через некоторое время попросил «чуть-чуть коньячку». Исполнитель пояснил это тем, что чувствует себя хорошо, и вполне может выпить для поднятия духа. С вожделенной фляжкой артист так и не расставался до конца вечера, периодически прикладываясь к ней. Видимо поэтому Пресняков был чрезвычайно откровенен, и даже поделился, как он сам выразился, «пошловатой» историей, которая произошла с ним утром.
«Сын ростом мне по пояс. И вдруг он говорит, глядя мне на трусы: 'Большой…» Я ему в ответ: «Темочка, и у тебя тоже», — хихикая рассказал певец. — «Сын: 'покажи!» Я ему: «Не буду, что там показывать! У тебя такой же, но только маленький». Сын не унимается: «Но почему у тебя прямо такой большой?».
Видимо решив, что достаточно себя прорекламировал, гость начал флиртовать с ведущей, приглашая ее на свидание после съемки. Станцевал брейк-данс, и вообще, вел себя неадекватно.
WomanHit.ru: последние новости
Александр Цекало помолодел «Бикини не ношу, „Мартини“ не употребляю»: Плющенко станцевал под Киркорова на пляже Киркоров устроил Пугачевой банкет за полмиллиона
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»215
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России32
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию23
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман169
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов312
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение