Фляжка подвела Владимира Преснякова

Гостем очередного выпуска шоу «ОК на связи!» стал Владимир Пресняков . В студии он появился в веселом расположении духа и через некоторое время попросил «чуть-чуть коньячку». Исполнитель пояснил это тем, что чувствует себя хорошо, и вполне может выпить для поднятия духа. С вожделенной фляжкой артист так и не расставался до конца вечера, периодически прикладываясь к ней. Видимо поэтому Пресняков был чрезвычайно откровенен, и даже поделился, как он сам выразился, «пошловатой» историей, которая произошла с ним утром.

«Сын ростом мне по пояс. И вдруг он говорит, глядя мне на трусы: 'Большой…» Я ему в ответ: «Темочка, и у тебя тоже», — хихикая рассказал певец. — «Сын: 'покажи!» Я ему: «Не буду, что там показывать! У тебя такой же, но только маленький». Сын не унимается: «Но почему у тебя прямо такой большой?».

Видимо решив, что достаточно себя прорекламировал, гость начал флиртовать с ведущей, приглашая ее на свидание после съемки. Станцевал брейк-данс, и вообще, вел себя неадекватно.