Мэр Пензы поручил повторно очистит и обработать тротуары

Мэр Пензы Виктор Кувайцев утром 17 марта решил проверить, как коммунальщики чистят от снега основные городские магистрали, тротуары для пешеходов, а также территории у остановочных павильонов.

Глава администрации отметил, что проезжая часть дорог очищена до асфальта, а вот тротуары необходимо чистить тщательнее.

«Тротуары еще раз просыпать противогололедными материалами, после этого провести прометание», — дал задание представителям МУП «Пензадоромост» Виктор Кувайцев.

Во время посещения проспекта Строителей, мэр решил заехать во дворы жилых домов №17 и № 19 и проверить, как убраны эти территории. Оказалось, что припаркованные автомобили местных жителей мешают работе специализированной техники. Аналогичная ситуация и возле дома № 25.

«Есть пустующие участки, которые можно привести в порядок, очистить от кустарника и обустроить парковку. Жители, проявив инициативу, могли бы решить этот вопрос совместно с управляющей компанией», — предложил выход из ситуации Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, у дома №33 по проспекту Строителей Виктора Кувайцева насторожили металлические гаражи. Он поручил отделу муниципального земельного контроля мэрии проверить законность их установки.