Ещё
Мэр Пензы поручил повторно очистит и обработать тротуары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Пензы поручил повторно очистит и обработать тротуары 

PNZdrive 5 часов назад
Фото: PNZdrive
Мэр Пензы Виктор Кувайцев утром 17 марта решил проверить, как коммунальщики чистят от снега основные городские магистрали, тротуары для пешеходов, а также территории у остановочных павильонов.
Глава администрации отметил, что проезжая часть дорог очищена до асфальта, а вот тротуары необходимо чистить тщательнее.
«Тротуары еще раз просыпать противогололедными материалами, после этого провести прометание», — дал задание представителям МУП «Пензадоромост» Виктор Кувайцев.
Во время посещения проспекта Строителей, мэр решил заехать во дворы жилых домов №17 и № 19 и проверить, как убраны эти территории. Оказалось, что припаркованные автомобили местных жителей мешают работе специализированной техники. Аналогичная ситуация и возле дома № 25.
«Есть пустующие участки, которые можно привести в порядок, очистить от кустарника и обустроить парковку. Жители, проявив инициативу, могли бы решить этот вопрос совместно с управляющей компанией», — предложил выход из ситуации Виктор Кувайцев.
Как сообщает пресс-служба мэрии, у дома №33 по проспекту Строителей Виктора Кувайцева насторожили металлические гаражи. Он поручил отделу муниципального земельного контроля мэрии проверить законность их установки.
PNZdrive: последние новости
В Пензе начался гарантийный ремонт дорог В Пензе поторопили подготовить документы по ремонту ул. Чкалова, Попова и пр. Строителей В Пензенской области изучат состояние улично-дорожной сети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ378
В Госдуме оценили заявление Порошенко65
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля737
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
День рождения скандальной порнозвезды21
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение