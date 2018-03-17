17 марта — день тишины

17 марта и в день голосования проведение предвыборной агитации в любых формах, в том числе и в сети Интернет, запрещено.

Олег Захаров. — При этом агитационные печатные материалы — листовки, плакаты и другие материалы на зданиях и сооружениях, за исключением зданий, в которых находятся избирательные комиссии, и на расстоянии не менее 50 метров от входа в эти здания, сохраняются в день голосования на прежних местах, — отметил председатель избирательной комиссии Ярославской области

Кроме того, с 13 марта и до 21 часа 18 марта запрещено опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами.

Также до 21 часа по московскому времени 18 марта действует запрет на опубликование и обнародование данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях. Исключение составляет распространение информации средствами трансляции изображения, установленными в помещениях, где проводится подсчет голосов избирателей.