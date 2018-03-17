Ещё
17 марта — день тишины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

17 марта — день тишины 

Портал органов государственной власти Ярославской области 5 часов назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
17 марта и в день голосования проведение предвыборной агитации в любых формах, в том числе и в сети Интернет, запрещено.
— При этом агитационные печатные материалы — листовки, плакаты и другие материалы на зданиях и сооружениях, за исключением зданий, в которых находятся избирательные комиссии, и на расстоянии не менее 50 метров от входа в эти здания, сохраняются в день голосования на прежних местах, — отметил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.
Кроме того, с 13 марта и до 21 часа 18 марта запрещено опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами.
Также до 21 часа по московскому времени 18 марта действует запрет на опубликование и обнародование данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях. Исключение составляет распространение информации средствами трансляции изображения, установленными в помещениях, где проводится подсчет голосов избирателей.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Жители региона, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательные участки, вправе проголосовать дома Максим Соколов: «Ярославская область – пример для всех участников проекта «Безопасные и качественные дороги» 18 марта два избирательных участка в области будут работать с 6 утра
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ378
В Госдуме оценили заявление Порошенко65
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля737
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
День рождения скандальной порнозвезды21
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение