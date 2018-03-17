На красноярском проспекте Мира полностью поменяют брусчатку

По данным пресс-службы правительства Красноярского края, на очередном заседании штаба по благоустройству выступил управляющий партнер ООО «Проект Девелопмент» Антон Шаталов . Он представил членам правительства региона, городским чиновникам и депутатам Заксобрания планы архитекторов по поводу преображения проспекта Мира. Часть идей разработчиков уже согласована с контролирующими органами: например, на проспекте полностью заменят брусчатку, сделаны эскизы программы озеленения краевого центра, закончен проект по установке на проспекте лавочек и урн для мусора.

Договоры с подрядчиками должны быть заключены до конца мая. По словам заместителя председателя правительства края Юрия Лапшина, в каждом муниципальном контракте будет обязательное требование по предоставлению информации, которая наглядно показывает, как тот или иной объект будет выглядеть после завершения реконструкции. Власти планируют полностью завершить ремонтные работы к 25 августа.

«Проспект Мира для Красноярска имеет огромное значение, — цитирует Юрия Лапшина пресс-служба правительства. — Поэтому обсуждать все работы, которые будут проводиться на главной улице нашего города, мы будет регулярно. Это необходимо для того, чтобы учесть все ошибки прошлого года, грамотно сформировать графики проводимых работ, вовремя и в полном объеме информировать горожан обо всех планируемых изменениях».

Напомним, несколько дней назад ООО «СпецПромПроект», выполнявшее ремонтные работы на проспекте Мира в 2017 году, было по настоянию администрации Красноярска включено в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Причиной стал срыв сроков выполнения работ и ненадлежащее качество. Контракт с компанией на 113 миллионов рублей был в одностороннем порядке расторгнут в октябре 2017 года.

фото сообщества Проспект Мира Красноярск