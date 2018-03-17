Насколько успешны геополитические стратегии Сталина

17 марта исполняется 70 лет брюссельскому пакту — стартовому соглашению, с которого началось образование НАТО , а позже и ЕС

Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Великобритания подписали договор о союзе на 50 лет для отпора вооруженному нападению в Европе и об экономическом, социальном и военном сотрудничестве. Западная Европа, повязанная с американцами, объединилась в единый геополитический центр.

Выгоды получили многие, но больше всего окрепли США

Несомненно, поэтапное оформление Западного блока стало реакцией на расширение Советским Союзом зоны непосредственного территориального контроля, как в виде прямого прирастниями землями, так и политического доминирования в Восточной Европе.

Это расширение стало, с одной стороны, закономерным итогом победного участия СССР во Второй мировой войне, а с другой — непосредственной реализацией замыслов Сталина.

Теперь, спустя 70 лет, мы можем объективно оценить, насколько на самом деле успешными были геополитические стратегии «вождя народов».

Начнем с территориальных приобретений СССР. Их можно разделить на две группы: после заключения пакта Молотова-Риббентропа и после завершения Второй мировой войны.

Несомненно, заключение договора с Германией по разделу сфер влияния было беспрецедентной удачей.

Но если исключить возвращение в Россию , пусть и советскую, миллионов западных русских — белорусов, потерянных в 1921 году по вине советской же власти по итогам совершенно «похабного» Рижского мира, все остальные территориальные приобретения стали источником неисчерпаемых проблем.

Рассмотрим по пунктам

1. Прибалтика, занятая советскими войсками в 1939 году, вскоре дала обильный материал для прогерманских вооруженных формирований и позднее — мощных сепаратистских движений.

Русские на момент присоединения составляли меньшинство населения. Так, в 1930-м году в Эстонии русских было 8%, в Латвии 10,6%, в Литве всего 2,4%.

По приобретении Прибалтики советская власть интенсивно заселяла её русскими рабочими и высококвалифицированными специалистами, строила заводы и фабрики, в то время как и речи о русификации республик не шло.

В результате прибалты окрепли и «отблагодарили» русских, превратив их в бесправных недограждан.

2. Западная Украина с Закарпатьем. Про ОУН-УПА знают все, про то, что эти территории ранее вообще никогда не входили в состав Российского государства, надеюсь, тоже.

Последствия развития украинского национализма на базе галичанской идентичности расхлебываем до сих пор и будем расхлебывать еще долго.

3. Бессарабия. В 1930 году русских в ней было 12% — сразу после Первой мировой был массовый отток славянского населения. Большинство населения — молдаване, тяготеющие к Румынии , говорящие с румынами на одном языке, но использующие в качестве алфавита кириллицу, а не латиницу.

Угроза начать войну в 1940 году вынудила Румынию отказаться от Бессарабии, но лишь на время. Уже через год румынский диктатор Антонеску приказал войскам перейти Днестр.

Опять же, после войны советская власть заселяла Молдавию русскими специалистами, да так, что их хватило на целую Приднестровскую республику — русский анклав между Молдавией и Украиной , который в наши дни в любой момент может оказаться в состоянии тотальной блокады.

Как мы видим, на доставшихся СССР территориях после подписания пакта Молотова-Риббентропа и соответствующих военных маневров и вооруженных конфликтов, проживало преимущественно (примерно 80-90%) нерусское население, в отношении которого никакая русификация не проводилась, и которое пестовало своё особое отношение к русским, как к «оккупантам».

Признак частного (советской власти), таким образом, переносился на общее (русский народ). Огромное спасибо Сталину за социалистическую индукцию — аукается до сих пор.

Территориальные приобретения СССР после Второй мировой войны же были более скромными. Кенигсберг стал Калининградом — так мы получили свои «русские Гавайи», омываемые польско-литовским «морем».

Подавляющее население Восточной Пруссии было немецким, но немцам следует сказать спасибо хотя бы за то, что они организовали вывоз сотен тысяч своих граждан в ФРГ и ГДР.

На сегодняшний день Калининградская область — это русский анклав, ксчастью, находящийся в составе РФ — иначе бы местным жителям пришлось бы доказывать свое право на самоопределение вооруженным способом, как это было в Приднестровье и как это происходит на Донбассе.

Помимо прямых территориальных приобретений в Европе в орбиту советского влияния вошли Польша , Чехословакия, Венгрия , Румыния и Болгария . Смогли ли русские вынести что-либо из советского господства в этой части Лимитрофа?

Итогом запрета на попытки выхода из-под «железного занавеса» и жёстких ответов на несанкционированные действия стал рост русофобии. Самый характерный пример — чехи, ранее не испытывавшие к нам неприязни, после подавления восстания 1968 года стали идентифицировать коммунизм с русским народом.

Когда сегодня мы говорим, что расширение НАТО и ЕС простерлось до наших границ благодаря обману западных элит, это только половина правды. Ничего этого не было бы, если бы не сталинские территориальные приобретения и навязанное восточноевропейским народам господство Советского Союза.