Нижегородский общественный транспорт в день выборов будет работать допоздна

Уехать после массовых мероприятий, который пройдут в центре города, нижегородцы смогут на общественном транспорте. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут ожидать пассажиров на площадях Свободы и Маркина, а также на Черном пруду. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

На площади Свободы на 22.30 будут дежурить автобусы № 52, 40, 16, 62, 64 и 68, а также троллейбусы № 9, 13, 17 и 31. На них нижегородцы смогут уехать по направлению Верхних Печер, микрорайона «Юг», Щербинок, Соцгорода, улицы Космической и Кузнечихи. Трамвай № 21 повезет пассажиров до парка «Дубки, а „двойка“ — по городскому кольцу. Они будут ожидать нижегородцев на Черном пруду. С площади Маркина можно уехать на автобусах № 3, 41, 69, 90 и 95 в сторону Красного Сормова, микрорайонов „Седьмое небо“ и „Юг“, улицы Дубравной и ЗКПД-4.

Весь транспорт будет отправляться по мере заполнения.