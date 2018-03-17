Финальный выпуск слепых прослушиваний шоу «Голос»: Баста предложил снять участнице клип, а другому конкурсанту-фокуснику волшебство не помогло 

В течение шести выпусков зрители с интересом следили: кто же пройдет в шоу «Голос». В итоге Валерий Меладзе, Пелагея и Баста сформировали свои команды. В заключительном этапе кресла наставников, у которых еще были свободные места в команде, поворачивались все чаще. Но не всем конкурсантам это помогло. Так, например, Дарья Черенкова исполнила свою версию колыбельной «Спят усталые игрушки», но в проект не попала. Зато Баста предложил участнице снять видео на эту композицию, чтобы его пользователи Сети оценили оригинальную версию Дарьи. В этот раз среди конкурсантов было несколько участников из других стран. Так, приехал покорять слух жюри мальчик из Германии, а также девочка из Абхазии. Последней с песней Полины Гагариной удалось попасть в проект. Также участник из Вены прошел дальше. Мощное выступление подарило Эрику Паничу билет на проект. А вот еще участник Даниэль Ястремский из Белоруси заявил Дмитрию Нагиеву, что он — фокусник. И даже ловко показал ведущему небольшой трюк с картами. Правда, волшебство в итоге на сцене не помогло: никто из жюри к мальчику не повернулся. Смотри лучшие моменты шестого выпуска слепых прослушиваний шоу прямо сейчас. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram, Global Look Press