Ставропольские девушки приняли присягу Росгвардии 

России присягнули шесть девушек-военнослужащих из Ставропольского края сообщили STAV.AIF.RU в краевом управлении Росгвардии.
Начальник ведомства Николай Олехнович поздравил девушек и пожелал успехов в службе.
«Для каждого военнослужащего и сотрудника присяга — это не просто обещание, а слово чести. С этого момента у вас появились новые права и обязанности», — сказал генерал-майор.
Начальник штаба Валентин Назаренко вручил ставропольчанкам военные билеты. Присяга проводилась в территориальном органе впервые.