Ставропольские девушки приняли присягу Росгвардии

Начальник ведомства Николай Олехнович поздравил девушек и пожелал успехов в службе.

«Для каждого военнослужащего и сотрудника присяга — это не просто обещание, а слово чести. С этого момента у вас появились новые права и обязанности», — сказал генерал-майор.

Начальник штаба Валентин Назаренко вручил ставропольчанкам военные билеты. Присяга проводилась в территориальном органе впервые.