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Всего один процент. Частные инвестиции — на развитие инфраструктуры
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Всего один процент. Частные инвестиции — на развитие инфраструктуры 

ИА Север-Пресс 6 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал «дорожную карту» по развитию инструментария государственно-частного партнерства для строительства инфраструктуры.
«Я утвердил «дорожную карту» по развитию инструментария государственно-частного партнерства. Понятно, что инфраструктура у нас, к сожалению, существенно недофинансирована. Поэтому задача развития инфраструктуры звучит постоянно, в том числе она звучала и в послании президента», — сказал Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что сейчас общий объем частных инвестиций, направляемых на развитие инфраструктуры в России, составляет около одного процента, — сообщает РИА «Новости».
«Общий объем частных инвестиций в объеме средств, которые направляются на развитие инфраструктуры, крайне невелик. Это порядка одного процента. На самом деле, во многих странах подобный вклад частных инвесторов в финансирование инфраструктуры достигает 20 процентов», — заявил председатель правительства.
По его словам, внебюджетные источники нужно привлекать в обязательном порядке.
«Мы у себя создали механизмы государственно-частного партнерства, включая концессию. За последнее время туда привлечено довольно много частных инвестиций», — сказал он.
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