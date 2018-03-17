Ещё
В Кургане по городу гуляют дикие животные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кургане по городу гуляют дикие животные 

Уральский меридиан 6 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 16 марта, жители микрорайона Рябково города Кургана наблюдали, как по обочине дороги по улице Карбышева прогуливалась огромная ондатра. Животное неспеша перешло дорогу от Курганского областного онкодиспансера и скрылось в кустах. Местные жители уже не раз наблюдали прогулки животного рядом с онкодиспансером. Дело в том, что зверек обитает в болоте за учреждением, но сейчас оно покрыто льдом и зверек остался без пропитания и привычной среды обитания.
Стоит отметить, что животные не агрессивны, на людей практически не реагируют. По предположениям зоологов, ондатра отважилась выйти к людям в поисках пищи.
Уральский меридиан: последние новости
В 2018 году в Курганской области 600 детей-сирот получат квартиры Агрессивный маркетинг или неудачный ремейк «Волка с Уолл-стрит» «Мобильных избирателей» ждут в екатеринбургском аэропорту «Кольцово»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ378
В Госдуме оценили заявление Порошенко65
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля737
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
День рождения скандальной порнозвезды21
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение