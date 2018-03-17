В Кургане по городу гуляют дикие животные

Вчера, 16 марта, жители микрорайона Рябково города Кургана наблюдали, как по обочине дороги по улице Карбышева прогуливалась огромная ондатра. Животное неспеша перешло дорогу от Курганского областного онкодиспансера и скрылось в кустах. Местные жители уже не раз наблюдали прогулки животного рядом с онкодиспансером. Дело в том, что зверек обитает в болоте за учреждением, но сейчас оно покрыто льдом и зверек остался без пропитания и привычной среды обитания.

Стоит отметить, что животные не агрессивны, на людей практически не реагируют. По предположениям зоологов, ондатра отважилась выйти к людям в поисках пищи.