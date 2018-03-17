72 года под водой: американский танк М4 «Шерман» подняли со дна Баренцева моря

В марте 1945 года за два месяца до конца войны этот танк утонул вместе с транспортом «Томас Дональдсон», который торпедировала немецкая подлодка практически перед заходом в порт Мурманска

В настоящее время идет подготовка к Параду Победы. В этом году всех зрителей ждет уникальное зрелище — впервые по брусчатке Дворцовой площади проедет американская техника, которую поставляли нам по ленд-лизу. Ее совсем недавно подняли со дна Баренцева моря и сейчас активно восстанавливают.

Американский средний танк М4 «Шерман» 72 года пролежал на дне Баренцева моря. Теперь его возвращают к жизни.

«Сейчас откручиваем болты, чтобы добраться до коробки передач. Добиться надо того, чтобы эта техника поехала 9 мая на парад своим ходом», — рассказал водитель-слесарь бронетанкового ремонтного отделения Игорь Герасимов.

В марте 1945 года за два месяца до конца войны этот танк утонул вместе с транспортом «Томас Дональдсон», который торпедировала немецкая подлодка практически перед заходом в порт Мурманска.

Спустя 72 года водолазы Северного флота провели уникальную операцию по подъему нескольких американских танков. Они поставлялись в нашу страну по программе ленд-лиза.

Американский «Шерман» по размерам сопоставим с советским «Т-34», только заметно выше, а внутри у него больше места. За этот комфорт его ценили советские танкисты, а также за то, что еще с завода американец комплектовался кофеваркой.

Однако теперь внутри танка почти ничего не сохранилось. Повсюду морской ил, алюминиевые детали приборов, а проводку разъела соленая вода. Также здесь едва различимы ячейки для снарядов. Но при расчистке удалось найти уникальный артефакт — формуляр, который является своеобразным американским паспорт «Шермана».

«Здесь написано, что танк медиум, средний, М4 «Шерман», выпущен в 1944 году, город Детройт, все сохранилось, все в читабельном виде», — рассказал замкомандира ремонтно-восстановительного батальона ЗВО Виктор Мазницын.

Спаренному дизельному двигателю повезло куда меньше — его внутренности практически уничтожены соленой водой.

А вот катки «Шермана» точно удастся реанимировать — поэтому они все-таки смогут проехать по русской земле.