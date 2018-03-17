В Ростове публичная библиотека требует деньги за фото в здании

Ростовчанка возмущена ситуацией произошедшей в публичной библиотеке. За просто сфотографироваться га свой фотоаппарат сотрудники потребовали денег. Столкнулись вчера с такой ситуацией, в Ростовской Публичной библиотеке запретили сфотографироваться аргументируя тем, что есть положение в котором якобы указаны расценки на использование локаций библиотеки, и за них нужно платить. Насколько я понимаю это противоречит Конституции. Кто может однозначно ответить, они могут требовать оплату за некоммерческую съёмку? И речь не идёт о фотографиях каких-то определенных книг. Просто придти и сфотографироваться на территории публички, рассказал в соцсетях Карина Скипина.