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Когда предупреждать больше нет сил
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Когда предупреждать больше нет сил 

ТВ-МИГ 6 часов назад
Фото с ресурса sk-gardarika.ru  Продолжаем серию рассказов о судебных приставах, выполняющих свой долг на благо Владимирской области. На этот раз «сотрудники в погонах» пустили под снос сразу несколько незаконных построек.
«Многие граждане в наше время совершенно не задумываются, о том, что при капитальном ремонте в своем жилом помещении или возведении новой постройки на земельном участке, необходимо обратиться в соответствующие органы для получения разрешения на проведение строительных работ на земельном участке, а также удостовериться, что земельный участок, где предполагается постройка, находится в Вашей собственности. Ведь изречение «Сто раз отмерь — один раз отрежь», не пустые слова», — такое лирическое отступление появилось на сайте региональный судебных приставов.
На этой неделе «сотрудники в погонах» наведались к нескольким должникам, которых суд обязал снести самовольно возведенные постройки. До этого им неоднократно вручались требования исполнить решения суда и самостоятельно убрать конструкции, но должникам, видимо, было глубоко наплевать и они игнорировали все требования.
Только после того как, незаконную постройку стали ломать и рухнула первая стена, должник осознал всю серьёзность ситуации. Он понял, что игнорировать требования больше не получится. Как следствие между должником и взыскателем моментально было заключено соглашение и составлен план сноса строения. Контроль, ничего удивительно, остался за судебными приставами. У них, к слову, остался один вопрос «Почему люди сначала делают по-своему, а потом удивляются событиям, которые происходят впоследствии?». Ответа пока нет.
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