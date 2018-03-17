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Власти Новосибирска ищут подрядчика для продолжения ремонта Михайловской набережной
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Власти Новосибирска ищут подрядчика для продолжения ремонта Михайловской набережной 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как следует из данных, размещенных на сайте госзакупок, заказчика работ представляет департамент культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска. Победителю аукциона предстоит провести строительные работы по возмедению площадок для игры в гольф, пляжных сооружений, горных убежищ, парковых территорий. Размер обеспечения контракта составляет почти 13,85 миллиона рублей, работы должны быть выполнены до 1 января 2019 года.
Напомним, первая очередь Михайловской набережной была открыта после ремонта в ноябре 2017 года, на ее реконструкцию власти потратили 142 миллиона рублей. На церемонии открытия заместитель министра строительства РФ Андрей Чибис обещал, что обновленная набережная может сыграть свою роль при распределении финансовой помощи городам из федерального бюджета. Добавим также, что глава Новосибирска Анатолий Локоть не далее как в конце февраля заявлял, что Михайловская набережная станет основной площадкой для празднования 125-летия города, которое состоится 24 июня. Как торжественные мероприятия будут сочетаться со строительными работами, пока неясно.
фото сообщества «Соседи. Октябрьский район» ВК
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