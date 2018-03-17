Власти Новосибирска ищут подрядчика для продолжения ремонта Михайловской набережной 

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Учитель из Юрюзани, увлекающаяся стриппластикой, оказалась в центре скандала

«Так могут действовать только провокаторы». На Ямале «Коммунистов России» подозревают в сборе подписей от имени КПРФ