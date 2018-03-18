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В Сочи пройдет высокогорный карнавал BoogelWoogel 2018
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В Сочи пройдет высокогорный карнавал BoogelWoogel 2018 

АиФ-Кубань 6 часов назад
Фото: АиФ-Кубань
С 28 марта по 1 апреля на горноклиматическом курорте Краснодарского края «Роза Хутор» в третий раз соберутся поклонники праздника в честь 1-го апреля.
Ожидается, что участниками события станут больше 25-и тысяч любителей снежного отдыха. В рамках карнавала, мероприятия которого пройдут в форме Олимпиады по чудаческим видам спорта, будут работать 15 развлекательных площадок.
В течение пяти дней фестиваля гости и жители Сочи могут принять участие в спусках в карнавальных костюмах и купальниках, прыжках на лыжах и сноубордах в бассейн, фестивале красок Холи и боях на подушках, чемпионате Вселенной «Камень-Ножницы-Бумага», Всемирном конкурсе красоты мисс BoogelWoogel и многих других мероприятиях.
Причем 31 марта организаторы заявили о намерении побить Рекорд Гиннеса по спуску в купальниках. Для регистрации рекорда необходимо, чтобы с горы на «Роза Хутор» одновременно спустились не менее 1058 райдеров.
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