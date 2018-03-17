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Книга Гиннеса отложила регистрацию массового спуска с горы в купальниках в
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Книга Гиннеса отложила регистрацию массового спуска с горы в купальниках в 

АиФ — Юг 6 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Организаторы третьего высокогорного карнавала BoogelWoogel, который пройдет в Сочи с 28 марта по 1 апреля, рассчитывают побить рекорд двухлетней давности по массовому спуску с горы в купальниках.
В прошлом году в спуске участвовало около 1,2 тыс. человек. Этого количества достаточно, чтобы побить рекорд 2016 года. Однако организаторы предъявляют жесткие требования по видеофиксации рекорда, по подготовке отчетности, просят еще больше видеодоказательств, чем было отправлено.
Официально рекорд еще находится на стадии регистрации, но есть большая вероятность, что его отложили. Однако сам спуск в купальниках все равно состоится.
Напомним, установить рекорд Гиннеса по самому массовому спуску в купальниках в Сочи удалось в 2016 году. Из штаб-квартиры Книги рекордов был получен официальный подтверждающий документ. Тогда на курорте «Роза Хутор» 1008 лыжников и сноубордистов совершили массовый спуск с горы практически без одежды. Чтобы превзойти это достижение, необходимо участие не менее 1058 райдеров.
Ожидается, что в этом году участие в карнавале примут более 25 тыс. любителей зимнего отдыха. Большинство регистраций — на рекорд Гиннесса, который состоится 31 марта. В общей сложности на сайте зарегистрировались более 3 тыс. человек. Среди них жители Москвы, Сочи, Краснодара, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Белгорода, Владивостока.
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