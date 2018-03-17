Китай и ЕС являются естественными партнерами по сотрудничеству — глава дипломатической миссии КНР в ЕС

Брюссель , 17 марта / Синьхуа / — Китай и Европа находятся на двух концах Шелкового пути и являются естественными партнерами по сотрудничеству. Об этом написал глава дипломатической миссии КНР в ЕС Чжан Мин в своей статье, опубликованной в четверг на сайте европейской медиа-платформы «Euractiv».

По его словам, благодаря совместным усилиям двух сторон инициатива «Пояс и путь» была успешно сопряжена с европейской стратегией развития. Китай уже подписал с 11 странами-членами ЕС межправительственные документы по сотрудничеству в рамках «Пояса и пути».

Чжан Мин подчеркнул, что «Пояс и путь» — это открытая платформа для сотрудничества, сутью которой является вовсе не «унилатерализм» или «план Маршалла», а «теория открытой кооперации». Главная идея инициативы — содействовать экономическому сотрудничеству путем укрепления инфраструктурной взаимосвязанности, проявить взаимодополняющие преимущества и осуществить совместное развитие. «Пояс и путь» — это общественное благо, предоставляемое Китаем всему миру. Инициатива основана на принципе совместных консультаций, совместного строительства и разделения выгод, все стороны являются равными участниками, создателями и бенефициарами «Пояса и пути».

"Пояс и путь" — это прозрачная платформа для сотрудничества, где акцент делается на контактах и сопряжении, включая взаимосвязанность как в области инфраструктуры, так и в области правил и стандартов.

"Пояс и путь" — это инклюзивная платформа для сотрудничества, направленная на создание открытых, инклюзивных, сбалансированных и общедоступных рамок регионального экономического сотрудничества.

Чжан Мин также подчеркнул, что в настоящее время мир по-прежнему сталкивается с вызовами протекционизма и изоляционизма. Проводимая в Китае на протяжении 40 лет политика реформ и открытости дает четкий ответ: открытость приносит прогресс, а замкнутость непременно ведет к отсталости.

"Мы продолжим придерживаться духа открытости и взаимодействия, будем вместе с европейскими друзьями обсуждать идеи развития, рука об руку создавать платформу для сотрудничества и разделять взаимовыгодные результаты. Мы станем хорошими друзьями и партнерами по содействию международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути», — заключил Чжан Мин. —0—