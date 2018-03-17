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Стало известно, с какой целью вертолет кружил над посольством РФ в Вашингтоне
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Стало известно, с какой целью вертолет кружил над посольством РФ в Вашингтоне 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее посольство РФ опубликовало в Twitter фотографии неизвестного вертолета, который вечером 9 марта продолжительное время кружил вблизи территории российского посольства в Вашингтоне, при этом освещая ее прожектором.
Вертолет, круживший на прошлой неделе у посольства России в Вашингтоне и светивший прожектором в окна, принадлежит правоохранительным органам. Вероятнее всего он искал кого-то, заявила сотрудница вашингтонского районного отделения летных стандартов Федерального управления гражданской авиации США Шарлин Драйкорн.
«Это вертолет правоохранительных органов, он действовал с ведома (служб — прим. ред.) контроля воздушного движения. Они летали в том районе по заданию: либо искали кого-то, либо среагировали на вызов», — сообщила она.
Отмечается, что вертолет действовал в районе, где находится здание дипмиссии, по заданию служб контроля воздушного движения, сообщает РИА Новости.
При этом Драйкорн не стала уточнять, к какой именно спецслужбе относится воздушное судно.
Ранее посольство РФ опубликовало в Twitter фотографии неизвестного вертолета, который вечером 9 марта продолжительное время кружил вблизи территории российского посольства в Вашингтоне, при этом освещая ее прожектором.
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