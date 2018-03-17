В СКК «Оренбуржье» наградили лучших работников ЖКХ

Накануне в СКК «Оренбуржье» торжественно отметили День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В честь такого знакового события перед лучшими работниками этой сферы выступили творческие коллективы города, состоялась церемония награждения.

Работников и ветеранов отрасли — всех тех, кто не жалея своих сил, заботятся о процветании Оренбурга , обеспечивая всемгорожанам комфортную жизнь, пришли поздравить высокие чины. Глава Оренбурга Евгений Арапов подчеркнул, что в сфере ЖКХ в Оренбурге трудятся около 15 тысяч человек. То, что Оренбург сейчас такой ухоженный, яркий, чистый и комфортный для прожевания — полностью их заслуга.

В 2018 году награждение начали ещё в начале этой недели. Глава города встречался с работниками в управляющих организациях, на аппаратных совещаниях в окружных администрациях, администрации города. А вчера всем этим встречам подвели итог — в СКК «Оренбуржье» собрали лучших из лучших, чтобы отдельно отметить их и вручить грамоты и Благодарности от губернатораа Оренбургской области

Евгений Арапов отметил:

Вы ежедневно поддерживаете, укрепляете и совершенствуете огромный механизм под названием «городское хозяйство». Я горжусь вами и говорю искреннее спасибо за вашу работу, ежедневный труд, который может быть, и не виден на первый взгляд. Но он делает наш город таким, каким его знают и любят горожане. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Уверен, мы с вами — одна команда и сделаем все, чтобы наш любимый город и край процветал и впредь. Счастья, мира и добра вашим семьям.

Особо в этот день чествовали ветеранов сферы ЖКХ, тех, кто не покладая рук трудилсся во благо родного города и по сей день не остаётся в стороне от дел.

Отдельно первый зампред Правительства области поблагодарил работников жилищно-коммунальной сферы за активное участие в проекте «Формирование комфортной городской среды». 2017 год был пилотным для неё, но по итогам Оренбуржье вошло в пятерку лучших территорий по реализации этого начинания.

Работниов ЖКХ с их профессиональным праздником поздравили лучшие творческие коллективы города.