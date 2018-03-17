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Оборонное предприятие Саратовской области наращивает мощности
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Оборонное предприятие Саратовской области наращивает мощности 

Новости Саратова 7 часов назад
Фото: Новости Саратова
В Петровске намерены наладить выпуск запасных частей для концерна «КамАЗ».
В частности, речь идет о тормозных шлангах. Данная идея планируется к реализации в рамках ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) на базе Петровского завода автозапчастней.
Во время проведения Первого экономического форума подписано соглашение о создании автоконцерном на территории региона производственной площадки.
Планируется, что новый проект в случае успешной реализации привлечет в Петровск более двух миллиардов рублей инвестиций. Завод, рассчитанный на 82 рабочих места, планируется построить в ближайшие два года.
Кроме того, Петровский завод «Молот» продолжает модернизацию, для чего закупает через систему электронных торгов новое оборудование. Напомним, начальная максимальная цена контракта — 17,9 млн рублей.
И уже определился поставщик, которым, судя по всему станет ЗАО «СодикоМ-Центр». В частности, предприятие готово поставить «Молоту» проволочно-вырезной станок за 11,3 млн рублей. Также петровский завод, ориентированный на оборонную промышленность, приобретет автоматический лазерный технологический комплекс.
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