Оборонное предприятие Саратовской области наращивает мощности

В частности, речь идет о тормозных шлангах. Данная идея планируется к реализации в рамках ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) на базе Петровского завода автозапчастней.

Во время проведения Первого экономического форума подписано соглашение о создании автоконцерном на территории региона производственной площадки.

Планируется, что новый проект в случае успешной реализации привлечет в Петровск более двух миллиардов рублей инвестиций. Завод, рассчитанный на 82 рабочих места, планируется построить в ближайшие два года.

Кроме того, Петровский завод «Молот» продолжает модернизацию, для чего закупает через систему электронных торгов новое оборудование. Напомним, начальная максимальная цена контракта — 17,9 млн рублей.

И уже определился поставщик, которым, судя по всему станет ЗАО «СодикоМ-Центр». В частности, предприятие готово поставить «Молоту» проволочно-вырезной станок за 11,3 млн рублей. Также петровский завод, ориентированный на оборонную промышленность, приобретет автоматический лазерный технологический комплекс.