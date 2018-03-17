Карта: мэрия опубликовала список участков для голосования за ремонт улиц и скверов 

Мэрия Новосибирска опубликовала список счётных участков для голосования по отбору общественных территорий для благоустройства. Здесь завтра, 18 марта, новосибирцы смогут проголосовать за одну из 10 общественных зон, которую отремонтируют первой.
В список включили 288 счётных участков во всех районах Новосибирска — НГС поместил их на интерактивную карту.
В бюллетень вошли 10 общественных территорий — по одному от каждого района города. Среди них — бульвар по Красному проспекту от площади Ленина до площади Инженера Будагова, Затулинский дисперсный парк, пойма реки Каменка, Инюшенский бор, сквер Славы, набережная реки Иня, озеро Мышкино в Пашино, Заельцовский парк, сквер с памятником Демакову в Академгородке и улица Ленина. Участок, набравший больше всего голосов, благоустроят первым — в 2019 году.
В начале марта корреспонденты НГС побывали на всех десяти площадках и узнали о планах архитекторов.