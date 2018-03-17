В России хотят создать «моральный кодекс» для депутатов

Предполагается, что «моральный кодекс» будет носить рекомендательный характер. В документе депутатам и их близким родственникам посоветуют отказаться от перелетов бизнес-классом, демонстрации роскоши в соцсетях и своей «близости к власти», а также необоснованного использования служебного положения.

В документе будут оговорены и правила общения с коллегами другого пола. Согласно одному из положений, парламентариям предписывается «не допускать проявлений сексуальных поползновений и склонения к разного рода близости, включая интимные отношения».

Кроме того, народным избранникам посоветуют проводить отпуск на российских курортах.

По словам автора инициативы, свод правил необходим, поскольку некорректное поведение депутатов может негативно влиять на репутацию всей государственной власти.

Как пояснил Петров, кодекс предлагается принять в виде внутреннего нормативного документа, ознакомиться с которым будут обязаны все парламентарии.