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В России хотят создать «моральный кодекс» для депутатов
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В России хотят создать «моральный кодекс» для депутатов 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Публичное поведение депутатов и членов их семей могут регламентировать, сообщает RT. С таким предложением председателю Госдумы Вячеславу Володину планирует обратиться депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Предполагается, что «моральный кодекс» будет носить рекомендательный характер. В документе депутатам и их близким родственникам посоветуют отказаться от перелетов бизнес-классом, демонстрации роскоши в соцсетях и своей «близости к власти», а также необоснованного использования служебного положения.
В документе будут оговорены и правила общения с коллегами другого пола. Согласно одному из положений, парламентариям предписывается «не допускать проявлений сексуальных поползновений и склонения к разного рода близости, включая интимные отношения».
Кроме того, народным избранникам посоветуют проводить отпуск на российских курортах.
По словам автора инициативы, свод правил необходим, поскольку некорректное поведение депутатов может негативно влиять на репутацию всей государственной власти.
Как пояснил Петров, кодекс предлагается принять в виде внутреннего нормативного документа, ознакомиться с которым будут обязаны все парламентарии.
Зампред думской комиссии по вопросам депутатской этики Николай Иванов отметил, что максимальное наказание за некорректное поведение — лишение права выступать на пленарных заседаниях. Он согласен с тем, что инициатива имеет право на существование, однако предложение распространить действие кодекса на членов семей парламентариев собеседник телеканала посчитал излишним.
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