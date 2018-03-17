Семь маршрутов общественного транспорта не будут останавливаться у совмещенного моста

На время проведения второго этапа работ по реконструкции мостового перехода через Туру в створе улицы Мельникайте в Тюмени изменится схема движения семи маршрутов общественного транспорта.

— Из схем движения маршрутов №5 «п. Тарманы — мкр. Южный», №29 «Городская поликлиника №8 — мкр. Суходольский», №44 «Станция скорой помощи — кафе Ивушка», №45 «ЖК Звездный городок — ОБИЛ — Центр Нейрохирургии», №46 «ЖК Звездный городок — ул. Таллинская», №76 «Автобаза №100 — РОВД Тюменского района» исключается промежуточный остановочный пункт «Совмещенный мост», — рассказали в МКУ «Тюменьготранс».

Автобусы №47 и №54, следующие до конечного остановочного пункта «Совмещенный мост», будут ездить по прежней схеме.

Специалисты предупреждают, что в движении общественного транспорта возможны затруднения. Уточнить время прибытия автобусов тюменцы могут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722.