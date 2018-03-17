Прощай, оружие: мексиканцам раздали планшеты в обмен на пистолет

Сдай револьвер и получишь велосипед. В Мексике военные уничтожили более полутора тысяч видов оружия. Это часть программы по борьбе с насилием в стране, сообщает телеканал «МИР 24».

Кампания по добровольному разоружению граждан началась несколько лет назад. Так, любой желающий может принести в воинскую часть ружье или пистолет и получить деньги или, например, планшет. Но в основном на склад попадает оружие, которое было конфисковано у преступников, в первую очередь наркодилеров. Это и минометы, и гранатометы, и фугасы.

Задача солдат — выкрутить винты из пистолетов и автоматов, сжечь деревянные детали, приведя механизмы в негодность.

«Мы уничтожаем оружие раз в два года, когда его действительно накапливается очень много. Что-то передаем в музеи, что-то оставляем в хранилищах», — рассказал бригадный генерал Адольфо Мендоса.

По данным властей, только за последнее десятилетие в Мексике от огнестрельного оружия погибли порядка 100 тысяч человек.

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