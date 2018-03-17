В Ростове из-за замечания пассажир маршрутки набросился на женщину

Для Юлии Кузнецовой поездка в городском транспорте закончилась публичным унижением и пощечиной. Инцидент произошел в маршруте № 164 накануне, 16 марта.

— История случилась недалеко от Пригородного автовокзала. У меня была тяжелая сумка, и я поставила ее на сиденье. Зашел мужчина, подошёл ко мне и с наездом сказал: «Убери свою сумку, если садиться не собираешься». На что я ответила, что мне тяжело держать и предложила сесть на любое другое свободной место в салоне, — рассказала в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» Юлия Кузнецова.

После этого замечания пассажир грубо обозвал женщину и в грубой форме приказал убрать сумку с кресла.

— Я молча убрала и встала, женщина начала говорить, что мужчина больной, пусть сидит, на что я ответила: «Ну заметно». После он меня вновь оскорбил и со всего размаху ударил меня по лицу, я чуть не упала, — говорит Юлия.

Также ростовчанка добавила, что не планирует писать заявление в полицию. По ее мнению, это «бессмысленно».