Ещё
Участки для выборов президента открылись на Сахалине, Курилах и в Магадане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участки для выборов президента открылись на Сахалине, Курилах и в Магадане 

Москва24 9 часов назад
Фото: Москва24
Избирательные участки на выборах президента России открылись в 08:00 по местному времени (00:00 мск) в Сахалинской (кроме Северо-Курильского района) и Магаданской областях. Здесь организованы 320 избирательных участков. Отдать свои голоса за будущего президента смогут 367 тысяч избирателей.
В Магаданской области открылись 87 участков для голосования.
Голосование там завершится в 20:00 по местному времени (12:00 по мск).
Ранее первые участки открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. С открытием первых участков был дан старт работе Центральной избирательной комиссии и ситуационного центра ОП по наблюдению за выборами.
Москва24: последние новости
На Шри-Ланке сняли режим ЧП Астрахань, Самара, Саратов, Ульяновск и Удмуртия открыли участки для голосования За ходом выборов в столице будут следить более 3,5 тысячи наблюдателей
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»198
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию14
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России31
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман167
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам256
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение