Участки для выборов президента открылись на Сахалине, Курилах и в Магадане 

Избирательные участки на выборах президента России открылись в 08:00 по местному времени (00:00 мск) в Сахалинской (кроме Северо-Курильского района) и Магаданской областях. Здесь организованы 320 избирательных участков. Отдать свои голоса за будущего президента смогут 367 тысяч избирателей.
В Магаданской области открылись 87 участков для голосования.
Голосование там завершится в 20:00 по местному времени (12:00 по мск).
Ранее первые участки открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. С открытием первых участков был дан старт работе Центральной избирательной комиссии и ситуационного центра ОП по наблюдению за выборами.