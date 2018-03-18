Участки для выборов президента открылись на Сахалине, Курилах и в Магадане

Избирательные участки на выборах президента России открылись в 08:00 по местному времени (00:00 мск) в Сахалинской (кроме Северо-Курильского района) и Магаданской областях. Здесь организованы 320 избирательных участков. Отдать свои голоса за будущего президента смогут 367 тысяч избирателей.

Голосование там завершится в 20:00 по местному времени (12:00 по мск).