7 моментов о голосовании за президента, которые лучше знать наверняка

18 марта россияне будут выбирать главу государства. За день до главного события в стране «КС» рассказывает, где избиратели проснутся раньше всех, что будет, если попытаться проголосовать дважды, и почему в ЦИК назвали автоматическую систему «Выборы» — «дурой»?

Во сколько откроются участки?

УИК традиционно работают с 8 утра. Для удобства избирателей, которые заступают на вахту или на службу, 93 участка на Ямале откроются раньше. Уже в 6 часов утра можно будет проголосовать на некоторых участках в Губкинском, Надыме , Новом Уренгое и в Пуровском районе. В 7 часов утра откроются двери нескольких УИК в Ноябрьске, Муравленко , а также в Тазовском и Пуровском районах. Заканчивается голосование в 20.00.

Кто поможет инвалидам?

Насколько удобны избирательные участки для маломобильных людей, обследовали члены Избиркома совместно с представителями общественной организации инвалидов «Надежда». Замечания общественников устранены. Там, где нужно подниматься на второй этаж, появились скаломобили. Помогать инвалидам готовы волонтеры, их оденут в ярко-синие жилеты с ямальской символикой и соответствующей надписью.

На Ямале примерно две тысячи особенных избирателей. Из них 44 человека уже изъявили желание проголосовать на дому, остальные могут подать заявление до 18 марта, позвонив на свой УИК. Тем, кто решит сделать выбор на избирательном участке, бесплатно предоставят транспорт.

Что нужно взять иногородним, кроме паспорта?

Открепительные удостоверения отменены. Тем, кто до 12 марта подал заявление о голосовании по месту пребывания и выбрал подходящий участок, нужно прийти по выбранному адресу только с паспортом.

После 12 марта избирателям, которые будут голосовать не по месту регистрации, в «домашнем» избирательной комиссии выдавали специальное заявление, которое нужно принести. Именно благодаря ему иногороднего включат в список дополнительно на том участке, куда он придет 18 марта. Там заявление изымут, а отрывную часть марки вклеят в список напротив фамилии. Член УИК объявит об этом присутствующим в помещении для голосования, в том числе наблюдателям и журналистам.

Число избирателей, включенных в список на основании специальных заявлений, огласят при подсчете голосов до подписания итогового протокола.

Можно ли устроить «карусель»?

В интернете появились утверждения о том, что в разных МФЦ можно получить неограниченное количество отрывных талонов для голосования по месту пребывания и использовать их на разных участках, устроив так называемую «карусель». Эксперты считают, что подобные заявления свидетельствуют о готовности некоторых граждан нарушить избирательное законодательство. Поэтому каждое дополнительное включение в список избирателей будут брать на контроль.

Гипотетическому обладателю трех талонов зампред ЦИК РФ Николай Булаев предложил рискнуть и пустить их в ход, но предупредил, что «после второго голосования его ждет Следственный комитет ». Об этом сообщает «Национальный общественный мониторинг» в мессенджере «Телеграмм».

— Система ГАС «Выборы» — дура она такая — обрабатывает только одно заявление и первое. На всех остальных трех участках ему ласково скажут: вы не наш избиратель, — подчеркнул Николай Булаев.

Что будет при попытке взять-выдать бюллетень дважды?

За неоднократное голосование предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 5.22 КоАП РФ ). За организацию незаконных выдачи и получения избирательных бюллетеней грозит максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет (ст. 142.2 УК РФ).

Кто охраняет избирательные участки?

Безопасность ямальских избирателей будут обеспечивать более 1400 полицейских, представителей Росгвардии и МЧС . Силовики взяли под охрану участки за двое суток до начала голосования, они же будут сопровождать участковые комиссии во время транспортировки бюллетеней.

Все помещения, где будут проходить выборы, оборудованы рамками металлодетекторов, на большинстве установлены камеры видеонаблюдения.

При перебоях со светом используют аварийные электрогенераторы. На тренировках их подключали за полчаса.

Сколько человек уже выбрали главу государства?

Сегодня, 17 марта, завершается досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях Ямала, где находится более 35 тысяч кочевников и вахтовиков. Члены УИК добирались к ним на вертолетах, «Буранах» и трэколах. Плохая погода помешала охватить всех «досрочников» Ямальского, Надымского и Приуральского районов. В Шурышкарском районе успели завершить к 15 марта.

Отметим, на утро 16 марта досрочно проголосовали 27 908 — это 79% от включенных в списки. Последние данные будут известны утром 18 марта.