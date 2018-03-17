Татьяна Мерзлякова навестила в спецприемнике екатеринбуржца, арестованного за плакат против Путина

Накануне Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова побывала в спецприемнике УВД Екатеринбурге . Омбудсмен встретилась со всеми арестованными, привлеченными к административной ответственности. Всего там находился 41 человек.

Два человека пожаловались на действия сотрудников полиции, которые их задерживали. Уполномоченный пообещала провести проверку.

В отдельной камере спецприемника находился Сергей Тиунов , объявивший сухую голодовку. Суд недавно назначил ему 15 суток ареста за то, что он отказался свернуть плакат против Путина. С плакатам екатеринбуржец ходил по городу 6 марта в день визита президента в Екатеринбург.

Он рассказал Татьяне Мерзляковой, что у него юридическое образование, и он уверен, что не допускал никаких нарушений закона, а решение суда считает незаконным.

— После освобождения из учреждения намерен обратиться в Европейский суд по правам человека и не сомневается в своей победе. Мерзлякова попыталась убедить Тиунова, что объявленная им голодовка лишена смысла, акция не может привести к отмене принятых решений, не повлияет на результат рассмотрения жалобы в Европейском суде. Однако он не намерен прекращать акцию протеста, поскольку убежден, что таким образом продолжает борьбу, даже находясь в спецприемнике, — рассказали в аппарате Уполномоченного.

Екатеринбуржец поделился, что проводит время в камере, изучая принесенную друзьями и соратниками литературу.

Во время голодовки скорая отвозила оппозиционера в психиатрическую больницу. Врачи объяснили это тем, что консультация была необходима, поскольку отказ от питания и воды наносит вред здоровью.

— После обследования психиатрами, Тиунов был возвращён в спецприемник. Сотрудники учреждения пытаются уговорить его прекратить акцию протеста, внимательно следят за состоянием здоровья, которое пока опасений не вызывает. Машина скорой помощи вызывалась правозащитнику уже четыре раза, — пояснили в ведомстве. — Татьяна Георгиевна оставила Тиунову угощение на случай, если он примет решение о прекращении голодовки.