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Во время выслеживания добычи у «Земли леопарда» задержаны жители Приморья
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Во время выслеживания добычи у «Земли леопарда» задержаны жители Приморья 

Primpress 7 часов назад
Фото: Primpress
В ночь на 17 марта госинспекторы «Земли леопарда» совместно с полицейскими задержали на трассе Раздольное — Хасан двух вооруженных местных жителей, которые при помощи тепловизора выслеживали копытных, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».
Во время рейда внимание госинспекторов и полицейских привлек автомобиль, который ехал на малой скорости вдоль трассы.
Кроме того, на руках у мужчины был обнаружен легальный нарезной карабин «Тигр». Еще у задержанных был обнаружен тепловизор. У полицейских не осталось сомнений, что мужчины выслеживали копытных.
Отметим, что в начале марта на Приморье обрушилось сразу несколько крупных снегопадов. В некоторых районах «Земли леопарда» толщина снега составляет до 50 сантиметров.
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