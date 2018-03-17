Ещё
Апелляционный суд в США разрешил ETP продолжить строительство нефтепровода Bayou Bridge
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Апелляционный суд в США разрешил ETP продолжить строительство нефтепровода Bayou Bridge 

Прайм 10 часов назад
МЕХИКО, 17 мар /ПРАЙМ/. Апелляционный суд в Новом Орлеане разрешил компании Energy Transfer Partners продолжить строительство нефтепровода Bayou Bridge, сообщил портал Advoсate.
В феврале федеральный судья решил остановить строительство на фоне протестов экологов «для предотвращения возможного непоправимого вреда, до тех пор пока дело не будет рассмотрено по существу».
Ранее организация Earthjustice от имени ряда групп в суде потребовала остановить реализацию проекта, заявляя, что Инженерный корпус армии США выдал разрешение на него без должных оснований. По их мнению, трубопровод нанесет непоправимый ущерб бассейну Атчафалайа, крупнейшему водоболотному комплексу США.
Два судьи апелляционного суда из трех проголосовали за разрешение возобновить строительство.
Компания заявила, что намерена возобновить строительство как можно скорее. Однако и экологи отмечают, что не планируют сдаваться.
В последнее время протесты вокруг строительства трубопроводов в США и Канаде становятся все сильнее. Так, проект строительства нефтепровода Dakota Access столкнулся с сильным сопротивлением племени сиу и экологических активистов. В результате протестов и столкновений с правоохранительными органами за несколько месяцев было арестовано более 700 человек.
В декабре 2016 года власти США пошли навстречу протестам и согласились пересмотреть маршрут трубы. Однако в январе президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства. Коммерческая прокачка нефти по трубопроводу началась в июне.
Прайм: последние новости
Дайджест российских СМИ – 16 марта "Ямал СПГ" начал тестировать вторую очередь завода Экономика после выборов. На что надеяться россиянам в ближайшие 6 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ387
В Госдуме оценили заявление Порошенко66
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля737
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
День рождения скандальной порнозвезды21
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение